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Bu AK Partili vekiller abuk subuk konuşacağına sussun!

AK Partili Milletvekili Peygamber Efendimizi örnek göstererek 'porsiyonlarınızı küçültün' dedi... Biz de ona diyeceğimizi dedik...

Şimdi iki AK Partili milletvekili çıktı... Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ diyor ki, "Eti 2 kilo değil de yarım kilo alın... Sebzeyi meyveyi kiloyla değil taneyle alın...' diyor... Neymiş efendim vatandaş eti kiloyla değil de yarım kilo yemeliymiş... Vatandaş yarım kiloyu da bulamıyor ya neyse... Sazı almış eline milletin aklıyla dalga geçer gibi boş boş konuşuyor...

Sus kardeşim sen... Sen ağzını açtıkça zarar veriyorsun bunun farkına var ve sadece sus!.. Şamil Tayyar çıktı, "Milletin aklıyla dalga geçmeyin" dedi haklı olarak... Ak Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de çıkmış, 'soğan ekmek yeriz ama...' diyor... Uğur Bey Allah aşkına sen de sus... Siz kameraları görünce niye coşuyorsunuz kardeşim... AK Parti'de aklı bayına konuşacak birileri vardır değil mi?.. MHP de Anadoluyu dolaşıyor hiç böyle abuk subuk konuşan bir MHP'li gördünüz mü?

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