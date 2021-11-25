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Bursa'da Afgan dehşeti! Genç kızı adım adım takip etti işte o anlar

 BURSA'da iş çıkışı yaya olarak evine giden M.Ş.G. (19) adlı kızı takip eden Afganistan uyruklu M.D. (26) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ş.G., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Şüphelinin M.Ş.G.'yi takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıktıktan sonra yaya olarak evine giden M.Ş.G..'yi tanımadığı bir kişi takip etmeye başladı. Evinin bulunduğu sitenin önüne gelen M.Ş.G., bu kişinin elinde bıçağa benzer bir cisimle kendisine doğru yürüdüğünü görünce polisi aradı. Şüpheli bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla şüpheli M.D..'yi zeytinlikte yakaladı.

Elindeki cismin bıçak olmadığı anlaşılan Afganistan uyruklu M.D, polis merkezine götürüldü. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bu arada, M.D.’nin M.Ş.G.'yi takip ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 

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