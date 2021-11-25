Pendik'te markette satırlı saldırgan dehşeti! Çalışanları rehin almak istedi

PENDİK'te alışveriş yapmak için markete gelen kimliği belirsiz bir kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemeyince market çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, elindeki satırla market çalışanlarını rehin almak istedi.

Olay dün akşam saatlerinde Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, markete gelerek alışveriş yaptı. Aldığı ürünleri ödeme yapmadan kasadan geçirmek isterken market çalışanları tarafından uyarıldı. O sırada ürünlerin parasını ödememekte ısrar eden saldırgan ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki satırla sağa sola saldırarak, market çalışanlarını tehdit edip rehin almak istedi. Durumu fark eden müşteriler, marketten çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, marketin içerisinde bulunan saldırganı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından satırlı saldırgan ikna edilerek gözaltına alındı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Ayakkabılarını çıkarıp, sigara yaktı"

Görgü tanığı İhsan Okumuş, "Burada tıraş yapıyordum. Orta boylu, sakallı bir kişi marketten bir şeyler çalmış. Ürünleri markete bırakıp buradan ayrıldı. 15-20 dakika sonra elinde satırla geri geldi. Sonra dolabın önüne oturdu. Ayakkabılarını çıkarıp, sigara yaktı. Polis ekipleri geldi. Bir saat içerisinde ikna ettiler. Herhangi bir yaralama olmadı" dedi.