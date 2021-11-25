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İstanbul'da taksicinin anahtarını alınca sonu kötü bitti! Meydan dayağı yedi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da bindiği taksinin şoförüyle tartışan kişi, aracın kontak anahtarını aldı. Arkadaşlarının çağrısıyla olay yerine gelen taksi şoförleri, yolcuyu dakikalarca dövdü. Yolcu, "Haksızsam bir daha dövün" derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhan Gazi Caddesi’nde yaşandı. Taksiye binen yolcu, taksinin şoförü ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Yolcu, taksiciye kızması üzerine aracın anahtarını kontaktan çekip aldı. Bunun üzerine tartışma büyüdü. Taksi şoförü, telsizden meslektaşlarına durumu bildirdi. Olay yerine gelen taksiciler, yolcuyu dakikalarca darbetti. Yolcu, "Haksızsam bir daha dövün" derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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