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KÜLTÜR VE SANAT

Bergen film ekibinden şarkıyla tepki: Sen affetsen ben affetmem

BERGEN film ekibi, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününe ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ pankartı ve Bergen'in şarkısını seslendirerek destek verdi.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı 'Bergen' film ekibi, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününe destek verdi. Film ekibi, Bergen'in şarkısı olan ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ pankartını taşıyarak şarkıyı söyledi.

Farah Zeynep Abdullah’ın yanı sıra Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor. Filmin müzikleri ise sanatçı Mazlum Çimen’e ait. Film, 1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen’in hayatını birçok farklı yönüyle ele alıyor.

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