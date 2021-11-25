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Fetullah Gülen'in 'zehirlenmedi ölmedi' videosu olay! Dili dolanıyor konuşamıyor

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in "zehirlendiği ve öldüğü" öne sürülüyordu. Panik halindeki örgütü yatıştırmak için günler sonra Fethullah Gülen'in bir videosu yayınlandı. Örgüte 'Fethullah ölmedi yaşıyor' ispatı için çekilen video iddiaları daha da körükledi. Videoda Fethullah Gülen'in konuşmakta zorlandığı ve dilinin dönmediği görülüyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde örgütün liderliğini ele geçirmek isteyen 16 kişilik İstişare Heyeti (Başyüceler Konseyi) üyesi Mustafa Özcan'ın tarafından zehirletildiği iddia edilmişti. İddiaya göre Mustafa Özcan bu işi Fethullah Gülen'in sağ kolu olan Cevdet Türkyolu'na tehditle yaptırmıştı. 

Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu ve ailesinin tüm malvarlığı ve ilişkilerini tespit edip onu kontrolü altına aldı. Avukat Burak Bekiroğlu, olaylar dizisinin bundan sonraki sürecini şöyle anlatıyor:

-"Cevdet, Mustafa Özcan’ın talimatıyla, Özcan’ın başa geçebilmesi için, Fetullah'ın fişinin çekilmesi için harekete geçmiş, Fetullah’ın yanından ayrılmayan doktoru Kudret Ünal’ı bir şekilde oyalamış, yanındaki mollaya Fetullah'ı zehirletmiş. Zehirleme eylemi direkt zehir verilerek mi yoksa kullandığı ilaçlar yerine ters etki yapan ilaçlar vererek mi yoksa fazla sayıda ilaç vererek mi yapılmış, bunu tam olarak öğrenemedim."

-"Şimdi geliyoruz, benim ilk gün yazdığım ve yayınladığım fotoğrafın olayına... İşte o fotoğrafın hikayesi Cevdet'e bağlanıyor. Cevdet'in beyaz pickup'ı arkasına takılan römork ve Cevdet'in hemen kampın yakınındaki evi etrafındaki hareketliliğe... Mustafa Özcan’ın talimatı ile yanındaki mollaya Gülen’i zehirleten Cevdet, aracının arkasına taktığı römorkla o gün Gülen’i kampın yakınında olan evine götürmüş. Evinin etrafında hareketlilik olmasının nedeni Gülen’i römorkla oraya taşımalarıymış."

Gülen ölmedi yaşıyor videosu olay

FETÖ üyeleri arasında panik yaratan bu iddialar sonrası örgüt, Fethullah Gülen'in yaşadığını ispatlamak için bir video yayınladı. Montaj yapılarak servis edilen görüntüler Gülen'in zehirlendiği iddialarını kanıtlar nitelikte oldu. Fethullah Gülen iddiaları yalanlarken konuşmakta zorluk çekiyor, ne dediği anlaşılmıyor ve dili sürekli dolanıyor.  

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