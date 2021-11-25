CHP'li Tanju Özcan İYİ Parti'deki ırkçılığı tescil etti!

Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da yaşayan yabancılarla ilgili Belediye Meclisi'nden çıkardığı kararla ırkçılığını tescil etti.

Herkesin tepki gösterdiği, CHP yöneticilerinin de sözde eleştirdiği düzenlemeyi uygulamaya koydu... Yabancılar Bolu'da resmi nikah kıyabilmek için 100 bin TL ödemeleri gerekecek artık... Boluların 2.5 liraya kullandıkları su için yabancılar 2.5 dolar ödeyecekler... Peki Tanju Özcan bunu nasıl başardı?.. CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla...

Böylece Ümit Özdağ'ı ırkçılıkla suçlayan İYİ Partililerin, ırkçılığı da resmi kayıtlara geçmiş oldu... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüreği yetiyorsa önce bir Tanju Özcan'ın kulağını çekmeli... Kılıçdaroğlu'nun gücü Tanju Özcan'a yetmiyor olabilir... Bu adamı kulağından tutup dışarı atamıyorsa, başka kurumların bu adamı 'ırkçılık' suçundan görevden uzaklaştırmalı...