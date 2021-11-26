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İstanbul'da temizlik yaparken kabusu yaşadı! Eşini odaya kilitleyerek...

İSTANBUL Başakşehir’de girdikleri kuyumcudaki kadını etkisiz hale getirerek 7 kilo altını çalan hırsızlar kayıplara karışmıştı. Kuyumcu Mecit Ercan, dehşet anlarını boş rafların önünde anlattı.

Başakşehir Kayaşehir Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda sabah saatlerinde meydana gelmiş, dükkanını eşi ile birlikte açan Mecit Ercan daha sonrasında çocukların okula bırakmak için işyerinden ayrılmıştı. Bu sırada kapıya yanaşan bir araçtan inen 3 kişi kuyumcu dükkanına girerek Mecit Ercan’ın eşini bir odaya kilitleyerek kepenkleri indirmiş, raflarda bulunan 7 kilo altını çalmıştı. Vatandaşların yakalamaya çalıştığı hırsızlar kayıplara karışmıştı.

Kuyumcu Mecit Ercan boş rafların önünde dehşet anlarını anlattı. Mecit Ercan, “Ben eşimi bıraktım daha sonra buradan ayrıldım. Eşim dükkana giriyor hemen kepenki kapatıp vitrini dizmeye başlıyor. Temizliği de tamamladıktan sonra kepengi açıyor tam o esnada arkadan iki kişi kafasına silah dayayarak içerideki odaya kadar götürüyor. Diğeri ise kepengin anahtarını alıp kapatıyor. O esnada soyguna başlıyorlar ve tablalarla çuvala doldurmaya başlıyorlar." dedi.

"Eşim psikolojik olarak çökmüş"
Ercan "Eşim o esnada yalvarıyor çocuğumuz var yapmayın diye dinlemiyorlar. Hatta bir tanesi vuralım öldürelim demiş sürekli. Eşimi bu odaya kilitliyorlar daha sonra kaçıp gidiyorlar ve çok hızlı şekilde hareket ediyorlar esnaf arkadaşlar koşmaya çalışıyor ama yetişemiyor. Eşim psikolojik olarak çökmüş durumda iki hafta önce sayım olmuştu 7 kilo zararımız var. Sağ olsun emniyetimiz işin peşinde biz devletimize ve polisimize güveniyoruz” dedi. Öte yandan araca binen hırsızların kaçış görüntüleri de kameraya yansıdı.

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