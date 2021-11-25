DEVA Partisi'nin yalanı!

Erzurum'da ekmek üretilmiyor, fırınlar ekmek çıkarmıyormuş, çevre illerden ekmek getiriliyormuş...

İYİ Partili DEVA Partili İdris Şahin öyle diyor canlı yayında... Felaket tellallığı yapacak ya... Yalanın büyüğünü atıyor... "Erzurumlular ne yiyor pasta mı" espirileri havada uçuştu...

Canlı yayında rezil rüsva oldu... Nagehan Alçı'dan mesajla destek istedi... Ama Nagehan da kurtaramadı... Bu yalan dolanlarla sizden hiçbir şey olmaz... Hem ekmek üzerinden yalan söylemeyin... Valla ekmek çarpar!...