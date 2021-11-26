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İstanbul'da mesafeyi beğenmeyen taksici hakaret etti! Yakayı ele verdi: Bu millet kadar...

İSTANBUL Kadıköy’de aracına aldığı müşteri ile tartışan ve müşteriye hakaret eden taksici, polis tarafından yakalandı. Bin 339 TL para cezası kesilen taksici hakkında ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” maddesine istinaden adli işlem uygulandı.

Kadıköy Kozyatağı’nda geçtiğimiz salı günü yaşanan olayda iddiaya göre, taksisine aldığı müşterinin gitmek istediği mesafeyi beğenmeyen taksici Y.B., müşteriye hakaret etti. Taksici tartışma esnasında müşteriye “Bu millet kadar aşağılık bir millet yok. Aşağılıksınız kardeşim” ifadelerinde bulundu.

Taksi sürücüsü Y.B. isimli şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince bin 339 TL idari para cezası işlemi uygulandı.
Ayrıca sürücü şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” başlıklı 301'inci maddesine istinaden adli işlem yapıldı.

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