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Bursa'da hurdanın fiyatı yükselince hırsızlık arttı! 13 tane birden çalındı

BURSA’da 13 tane demir mazgalı çalan hırsızlar kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticarî araçla gelen hırsızlık şüphelisi şahıslar, önce cadde üzerinde bulunan rögarları tespit etti. Daha sonra park ederek bagajı açtan hırsızlar, cadde üzerinde bulunan mazgalları söküp bagaja attı. Cadde üzerinde bulunan toplam 13 tane mazgalı çalan hırsızlar kaçtı.
Geçtiğimiz günlerde yine bu şekilde çok sayıda mazgal çalınmıştı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri hırsızları arıyor.

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