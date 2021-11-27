DEVA Partili Metin Gürcan Türk askerlerine çuval geçiren ABD'li askerlere çay ikram etmiş

"Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın Süleymaniye'de Türk subayların başına çuval geçiren ABD'li askerlere çay ikram ettiği ortaya çıktı. CIA'nın gölge kuruluşu RAND Corporation tarafından hazırlanan 15 Temmuz'la ilgili "darbe raporunda" 39 yerde kendisine referans verilmesi dikkat çekti.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Gürcan hakkındaki soruşturmanın "siyasal ve askeri casusluk" suçuna yönelik yürütüldüğü öğrenilirken konuya dair Star yazarı Ersoy Dede, "Ali Babacan, Metin Gürcan'a kefil olur mu?" başlıklı yazısında ilginç ayıntılar aktardı. İşte o yazının ilgili bölümü:

Raporda 39 yerde referans verildi

"Metin Gürcan'ın adını geniş kitleler, önce CIA'nin gölge kuruluşlarından RAND Corporation tarafından hazırlanan "darbe raporunda" duydu. Bu raporda tam 39 yerde CIA kendisine referans vermişti. Türkiye için darbe planları yapan bir organizasyonun eski bir Türk askerine bu kadar atıf yapması kuşkusuz dikkat çeken bir durumdu. Gürcan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi için "isyan" (uprising) dediği yazısı alınmıştı rapora.

Çay ikramı sonrası Özel Kuvvetler'den bu nedenle görevden uzaklaştırıldı iddiası

Ve özellikle darbenin başarısız olma nedenleriyle ve darbe sonrası tasfiyelerle ilgili yorumlarına yer verilmişti. Bu kadar da değil. Sarsıcı bir iddia daha var gündemde. Metin Gürcan'ın Süleymaniye'de Türk karargahını basan ABD'li askerlerle o vahim olay sonrası oturup çay içip sohbet ettiği, Özel Kuvvetler'den de bu nedenle uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Bacak arasından atış talimi

"İrtibat subayı olarak Amerikalıları ziyaret ettiğim doğdurur" diyen Gürcan'ın bu olay sonrasında National Security Affairs'a bağlı Naval Postgraduate School'da yüksek lisans yapması dikkatli gözlerden kaçmadı. Ve ayrıca Metin Gürcan'ın Şırnak'taki birliğinde bölük komutanı Yüzbaşı olarak kendi askerini hedefe koyup, bacak arasından atış talimi yaptığı görüntüleri de unutmuş değiliz. Kendisi buna "Güven Atışı" demiş.

Cihat Yaycı'nın Gürcan hakkındaki sözleri

Türk DEGS kurucusu Emekli Amiral Cihat Yaycı birkaç cümlede Metin Gürcan'ı şöyle anlatıyor: "...Çuval geçirecekler başına, tutacaksın sen de asker olarak çay ikram edeceksin!... Rand raporuna görüş yazacaksın. Rudaw denilen kuruma demeç verip PKK'yı öveceksin, askerine bacak arasından ateş edeceksin, ondan sonra da FETÖ'cüler adamı koruma altına alacaklar. Böyle bir şey yok..."

Babacan ne yapacak?

Tek başına Rand Raporu bile son derece kritik aslında. Eğer savcılar da bizim baktığımız yerden bakıyorsa meseleye, bu raporun yayınlanmasının hemen ardından Türkiye'nin çizdiği yeni istikamete itiraz eden ve bir anlamda Rand'ın istediği rotaya ülkeyi çekmek için kolları sıvayan bazı isimler ve hareketlere de dikkat etmek gerekecek. Belki de Ali Babacan'ın hatta ve hatta Meral Akşener'in bile sahiden kuvvetli bir şekilde Gürcan'a sahip çıktığını görebiliriz. Sonrasında ne olur, onu kestirmek zor."

Metin Gürcan kimdir?

Siyasi casusluktan gözaltına alınan Metin Gürcan merak konusu oldu. Peki, Metin Gürcan kimdir, nereli? Metin Gürcan'ın biyografisi haberimizde...

Metin Gürcan, 1998-2014 yılları arası TSK'nın değişik birimlerinde çalıştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da görev yaptı.

Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 arası ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde 'Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı.

Ocak 2015'te kendi isteğiyle emekli oldu. Şu anda Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda doktora tezini yazan Gürcan'ın Turkish Studies, Small Wars Journal, Dynamics of Asymmetric Conflict, Perceptions gibi uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çatışmanın değişen doğası, terörizm, ayaklanma ve ayaklanmaya karşı koyma, sivil asker ilişkileri, dış politika ve askeri strateji konularında yayımlanan pek çok akademik makalesi bulunuyor.