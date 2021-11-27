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Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı sıkışmalı kazada araçta can pazarı yaşandı

Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı sıkışmalı kazada araçta can pazarı yaşandı

Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 3 kişi sıkıştı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarıldılar. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldılar.

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Kaza saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi Ovaakça mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Serkan Güllü (34) idaresindeki 16 L 7412 plakalı Fiat Linea marka otomobil, seyir halinde iken yağmur nedeniyle kayganlaşan kontrolden çıktı.

Aynı istikamette ilerleyen Fatih Atasever (30) idaresindeki 16 AEU 611 plakalı tırın dorsesine çarptı. Ardından savrulan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere saplandı.

Feci kazada otomobilde bulunan sürücü Serkan Güllü (34) , Deniz Sertel (29) ve otomobilde bulunan bir kadın daha sıkışarak yaralandı. Otomobilde bulunan Nematullah Almasi (32) ise burnu bile kanamadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı görmeleriyle birlikte yaralıların yardımına gittiler.

Sıkışan yaralıları çıkaramayan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Otomobil sürücüsü Serkan G. ve yanında bulunan Deniz Sertel (29) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tır sürücüsü Fatih Atasever (30) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bir süre kontrollü sağlanan trafik tır ve otomobilin yoldan çekilmesinin ardından açıldı.

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