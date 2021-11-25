Milyonlarca çalışanın gözü zamda! 2022 asgari ücrette kim, ne bekliyor?
Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret maratonu Aralık ayı başında başlayacak. Peki 2022 için talep ve beklentiler neler? İşte yapılan açıklamalar...
Milyonların gözü, kulağı Aralık ayında belli olacak asgari ücret artışında. Geçen seneye kıyasla asgari ücrete ilişkin tartışmalar bu yıl erken başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları da bu sene görüşmelerin hızlandırılmış bir şekilde tamamlanması yönünde bir irade olduğunu gösterdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk olarak 1 Aralık’ta bir araya gelecek.
Hem işçi hem de işveren tarafında farklı beklentiler olsa da ortak görüş, asgari ücretin önemli oranda artması gerektiği yönünde. Peki 2022 artışı için tarafların beklentileri ve görüşleri neler? İşte Bloomberg HT yayınına katılan iş dünyası ve emek örgütü temsilcilerinin görüşleri...
"Vergi yükünün hafifletilmesini destekliyoruz"
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç
"Çalışma hayatının paydaşları, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır."