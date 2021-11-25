Milyonlarca çalışanın gözü zamda! 2022 asgari ücrette kim, ne bekliyor?

"Vergi yükünün hafifletilmesini destekliyoruz"



TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç

"Çalışma hayatının paydaşları, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır."