Türkiye'den ihraç edilen limon, mandalina ve greyfurtta zehir çıktı! Avrupa geri yolluyor

Türkiye'nin ihraç ettiği limon, mandalina greyfurt gibi meyveleri zehirli made klorpirifos tespiti nedeniyle incelemeye aldı. Rusya Tüketiciyi Koruma Kurumu da geçen ay aynı nedenle Türkiye’den mandalina alımını askıya alma kararı vermişti

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Türkiye'den Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen limon, mandalina ve greyfurt gibi ürünlerin zehirli bir madde olan klorpirifos tespit edilmesi nedeniyle incelemeye alındığı ortaya çıktı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu da geçen ay aynı nedenle Türkiye’den mandalina alımını askıya alma kararı vermişti. Gıda mühendisi Bülent Şık "AB ülkelerine Türkiye'den ihraç edilen gıdalarda klorpirifos isimli tarım zehri çıkıyor. Ürünler reddediliyor" dedi.

Gıda mühendisi Yard. Doç. Bülent Şık, Avrupa Birliği'ne ihraç edilen limon, mandalina ve greyfurtlarda bir tür pestisit olan klorpirifos adlı maddeye rastlandığını ve ürünlerin bu nedenle reddedildiğini söyledi.

Bülent Şık'ın Twitter'da paylaştığı Avrupa Komisyonu'nun Gıda ve Yem İçin Hızlı Uyarı Sistemi'nin (RASFF) sayfasında ihraç edilen ürünlerin bekletildiği görülüyor.

Şık'ın paylaşımı şöyle:

"AB ülkelerine Türkiye'den ihraç edilen gıdalarda (mandalina, limon, greyfurt...) klorpirifos isimli tarım zehri çıkıyor. Ürünler reddediliyor. Klorpirifos çocuklarda sinir sistemine çok zararlı ve AB'de kullanımı yasak. Ülkemizde kullanılıyor. AB ülkelerinde yapılan analizlerde ürünlerde belirlenen klorpirifos miktarı inanılmaz yüksek. Klorpirifos Dünya Sağlık Örgütü'nce çocuklar için en zararlı 12 toksik maddeden biri olarak niteleniyor. Ülkemizde klorpirifos kullanımı neden yasak değil. Ülkemizde klorpirifos kullanımı neden yasak değil?"