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Kemal Kılıçdaroğlu 4 Aralık'taki Mersin mitingiyle ilgili açıklama yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu 4 Aralık'taki Mersin mitingiyle ilgili açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de yapacakları mitingi ilişkin, "Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız." dedi.

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Kılıçdaroğlu, partisinin Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcılığınca Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin 4 Aralık'taki Mersin mitingine ilişkin sorularını yanıtladı.

"Mitingimizden niye rahatsızlık duyuyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız, Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüze engeller koyabilirler, engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor, biz bütün engelleri aşmasını bilen bir partinin mensubuyuz, bu gelenekten geliyoruz."

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