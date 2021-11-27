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Deprem uzmanı Naci Görür açıkladı Van depremini Erzurum mu tetikledi?

Deprem uzmanı Naci Görür açıkladı Van depremini Erzurum mu tetikledi?

Son günlerde meydana gelen depremler tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Van'da bu sabah meydana gelen deprem için Deprem Uzmanı Naci Görür Erzurum depremiyle fayın etkileşim haline geçmiş olabileceğini söyledi.

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Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür bugün gerçekleşen Van depremi sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı.Kandilli Rasathanesi Van'ın Muradiye ilçesinde saat 06:59 itibariyle derinliği 2.1 km olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Görür "Bu sabah Van, Ünseli-Muradiye’de 4,2’lik sığ bir deprem oldu. Bu deprem Erciş Fayı(EF) üzerinde. Bu fay sağ yanal atımlı ve muhtemelen geçen gün Erzurum’da deprem üreten Karayazı Fayının devamı (KYFZ). Bu depremler arasında etkileşim olmuş olabilir. Ercişte son deprem 5,8 1941." dedi.

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