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Pendik’te kapı kapı esnafı dolaşıp doları boykot ettiler broşürde bakın ne yazıyor?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pendik’te kapı kapı esnafı dolaşıp doları boykot ettiler broşürde bakın ne yazıyor?

Pendik’te ilçedeki esnafı kapı kapı gezip ziyaret eden bir grup vatandaş, alışverişlerinde dolar kullanmamaları konusunda esnafa tavsiyede bulundu. ‘Bizim dükkanda dolar geçmez’ yazılı broşürleri esnafa dağıtan grup, esnafa doları boykot çağrısında bulundu.

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Dolar’ın TL karşısında yükselmesine karşı adım atmak isteyen bir grup vatandaş, Pendik’te kapı kapı esnafı dolaşarak yapacakları alış verişlerde dolar kullanmamaları konusunda öneride bulundu.

Doları protesto etmek isteyen grup, ‘Bizim dükkânda dolar geçmez’ yazılı broşürleri Pendik esnafına dağıttı. Pendik esnafı, ‘Bizim dükkânda dolar geçmez’ yazılı broşürleri dükkanlarının camına asarak alışverişlerinde Türk Lirası ile işlem yapacakları mesajını verdi.

“Biz dışa bağımlı olmak istemiyoruz, kendi paramıza sahip çıkmak istiyoruz”

Pendik esnaflarından Hüsamettin Elçi, “Son dönemlerde ülkemdeki bilhassa ekonomik gelişmelerin, bu çalkantıların milletimi rahatsız eden, esnafımı huzursuz eden bu gelişmelerin karşısında duyarsız kalmak istemedik. Hiçbir siyasi partiye, hiçbir partinin borazanı olmadan tamamen gönlümüzdekini aktarmak istedik. Çünkü biz biliyoruz ki dilin söylediğini kulak, kalbin söylediğini kalp duyarmış. Kalp hissedermiş. Biz kalben bu imajı, bu mesajı vermek istiyoruz. Biz dışa bağımlı olmak istemiyoruz. Artık dolarla bizi tehdit etsinler istemiyoruz. Biz ekonomimizi, huzurumuzu, dolarla, dövizle bozsunlar istemiyoruz. Onun için kendi paramıza sahip çıkmak istiyoruz” dedi.

Elçi, “Diyoruz ki ‘bizim dükkanda dolar geçmez’. Bu sloganı bütün ülkeme bütün dükkanlarıma, bütün hanelerime ev ev, sokak sokak, cadde cadde yaymak istiyoruz. Biz esnaf olarak etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak Türk milleti olarak diyoruz ki birliğimize asla zeval getirmeyeceğiz. Biz, biriz, birimizin hissettiğini hepimiz hissederiz. Birbirimizi bu millet olarak Çanakkale'de de biz gösterdik. Kurtuluş Savaşı’nda da gösterdik. Her milletimizin başı sıkıntıya düştüğünde 15 Temmuz'da da gösterdik ki birimizin parmağı kanarsa hepimizin canı yanar. Bu imajı dünya bilmeli. Bunu artık dünyaya göstermeliyiz. Atalarımın gösterdiği şeyi ben de göstermek mecburiyetindeyim. Öyleyse esnaf kardeşimle, işçi kardeşimle birlikte hareket edip artık dışa bağımlılığımızın, bize tehditlerin karşısında dimdik durmamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

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