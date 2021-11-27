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Bursa'da İHH gönüllüleri kaza yaptı: 4 ölü hız kadranı 150 kilometrede takılı kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da İHH gönüllüleri kaza yaptı: 4 ölü hız kadranı 150 kilometrede takılı kaldı

Bursa’da TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Muratcan Kaya (21) ile yanındaki 3 kişi yaşamını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı personeli olan Kaya’nın İstanbul’dan, yanındaki 3 gönüllüyle birlikte kentteki bir programa katılmak için yola çıktığı belirtildi.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında meydana geldi. İstanbul’dan Bursa’ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi’nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, otomobilin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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