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Gaziantep'te vahşet! Fıstık bahçesinde toprağa gömülü iki erkek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantep'te vahşet! Fıstık bahçesinde toprağa gömülü iki erkek cesedi bulundu

GAZİANTEP'ten son gelen haber kan dondurdu. Karkamış ilçesinde bir bahçede yanmış bir otomobil ve toprağa gömülü cesetler bulundu. Ekipler olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı.

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 Gaziantep'in Karkamış ilçesinde fıstık bahçesinde yanmış otomobille toprağa gömülü iki erkek cesedi bulundu.

Gürçay Mahallesi kırsalındaki fıstık bahçesinde yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukuru görenler, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kazdıkları çukurda Harun Ö. ve İbrahim C'ye ait cesetlere ulaştı. İlk incelemede bu kişilerin sert cisimle kafalarına aldıkları darbe sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

3 şüpheli gözaltına  alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Karkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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