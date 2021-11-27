Afyonkarahisar'da mezarlıkta görenleri korkutan görüntü! Tüyler ürpertti
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde uzun yıllardır iki mahallede yaşanan yüzey deformasyonları ve topraklardaki yarıklar Konya depremi sonrası arttı.
Bolvadin ilçe merkezindeki Akçeşme ile Şıhlar mahallelerinde 6 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonları ve yarıklar Konya’da yaklaşık 20 gün önce yaşanan depremin ardından artmaya ve genişlemeye başladı.
Yarıklar nedeniyle bir çok ev ve eklentileri zarara görürken bölgedeki mezarlıkta da önemli çapta tahribatlar yaşandı.
Yarıklar nedeniyle bir çok mezar olduğu yere çökerken, evlerin duvarlarındaki çatlaklarda artmaya hatta bazı bölgelerde yıkımlar yaşanmaya başlandı.
Yarıklar nedeniyle özellikle çöken mezarlar görüntüsü ile herkesi korkuttu.