İslam Memiş'ten dengeleri altüst edecek açıklama! "Gram altın 585-590 seviyesine gerileyecek"

Altın ve Piyasa uzmanı İslam Memiş, son dönemde çıkış trendinde olan altın fiyatları için bomba bir açıklamada bulundu. Memiş, "Gram altında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. 585-590 seviyeleri gelebilir." ifadelerini kullandı. Gram altın geçtiğimiz hafta tarihi seviyeleri görmüştü ve 720 liradan alıcı bulmuştu.

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Gram altın dolar/TL 'deki seyri takip ederek 710 TL civarında bulunuyor. Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki iki ay içerisinde altın fiyatlarının düşebileceğine ilişkin yeni bir yorumda bulundu. Memiş, önümüzdeki iki ay içerisinde gram altının 585 lira seviyesine gelebileceğine işaret etti. A Haber'e konuşan Memiş'in açıklaması şu şekilde:

"600 TL'nin altına inecek"

Dünyada da altının ons fiyatı düşüş trendine girecek. Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED varlık alımlarının miktarını artırır bundan sonra ve 2022 yılında FED faiz artırımına başlayacak bu da altın için olumsuz. Gram altın/TL fiyatında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. Yani 585-590 seviyelerinde.