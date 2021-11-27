Kemal Kılıçdaroğlu uçak pozuyla Twitter'da alay konusu oldu! Fotoğraftaki detaya dikkat

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun imaj çalışmaları kapsamında servis edilen son fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu.

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Türk siyasetinde adaylık tartışmaları devam ederken CHP içerisinde oklar Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönmüş durumda. CHP'deki üst düzey isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde görüş açıklamaya başladı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığının önüne net bir şekilde çizgi çeken Kemal Kılıçdaroğlu ise, son aylarda imaj çalışması içerisinde. CHP Lideri'nin çalıştığı reklam ajansı; Kılıçdaroğlu'nu insanlara samimi gösterebilmek için farklı videolar ve fotoğraflar servis ediyor. Son olarak; Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçakta çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma sokuldu.



Fotoğraftaki bir ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şeyler yazdığı gösterilmek istendi ancak CHP Lideri'nin elindeki kalemin ucu dahi kapalıydı. Fotoğrafta; Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bazı gazetelerin ve koronavirüse karşı taktığı maskenin bulunduğu görülüyor. Business Class'ta uçtuğu görülen Kemal Kılıçdaroğlu bu pozuyla, ekonomi sınıfında uçtuğu yönündeki paylaşımlarla da çelişti.