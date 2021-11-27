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Lodos tezgahları vurdu! Balık fiyatları cepleri yaktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Lodos tezgahları vurdu! Balık fiyatları cepleri yaktı

Marmara ve Ege' de etkili olan lodos balık tezgahlarını da vurdu. Bandırma Balık haline az miktarda balık gelince balık fiyatları da yükseldi.

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Lodos Bandırma balık halindeki balık tezgahlarına da esti. Balık azlığı fiyatlara yansıdı. Balıkhalinde Hamsi 40, Çinekop 50, Palamut tanesi 35 ve İstavrit ise kilosu 25 Liradan satılıyor. Lodosun balık miktarı ve fiyatlarını etkilediğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Havaların Lodos olmasıyla birlikte Hamsi fiyatları biraz yükseldi. Balıkhaneye lodostan dolayı balık az geliyor, o yüzdende fiyatlar yüksek oluyor. Fiyatlar yüksek olunca insanların balıklara ilgisi az oluyor. Bu da beklentimizin altında kalıyor. Fiyatlara gelince hamsi kilosu 40, çinekop kilosu 50 liradan satılıyor. 3 gün daha lodos var. Balık fiyatları düşmez" diye konuştu.

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