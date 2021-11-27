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Ticaret Bakanlığı'na dansözlü iftira! Bakanlıktan iddialara açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı'na dansözlü iftira! Bakanlıktan iddialara açıklama geldi

Bir sektör derneği tarafından düzenlenen toplantıda Ticaret Bakanlığı'nın logosunun da kullanılarak destekçi olduğu algısı oluşturulması ve o gecede dansöz oynatılması üzerine 'Ticaret Bakanlığı logosu önünde dansöz oynattılar' haberlerine bakanlıktan açıklama geldi. Derneğin kendisinin düzenlediği bir gece olduğu ve bakanlığın konuyla hiçbir alakasının olmadığı ortaya çıktı.

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Ticaret Bakanlığı, sektörel bir derneğin yemek organizasyonu ve sosyal medyada yer alan eğlence görüntüsünün Bakanlıkça desteklenmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, "Ticaret Bakanlığının 'yemek organizasyonu ve eğlence' gibi bir desteği bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında sektörel bir derneğin yemek organizasyonuyla ilgili bazı görüntülerin yer aldığı ve bu görüntülerin Bakanlıkla ilişkilendirilmeye çalışıldığı bildirildi.

Bahsi geçen yemek organizasyonu ve ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığınca desteklenmesinin "kesinlikle söz konusu olmadığı" vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığının 'yemek organizasyonu ve eğlence' gibi bir desteği bulunmamaktadır. Adı geçen derneğin kendi inisiyatifiyle düzenlediği anlaşılan, Bakanlığımızla ve Bakanlığımızın verdiği desteklerle hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu etkinliğinde ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığı ile ilişkilendirilmesinin maksatlı olduğu değerlendirilmektedir."

Logoyu izinsiz kullananlar hakkında inceleme

Açıklamada, Bakanlığın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemelerin başlatılacağı bildirildi.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, sektörel bir derneğin Antalya'daki bir otelde düzenlenen etkinliğinin gala gecesinde dansöz oynatıldığına ilişkin görüntüler yer almış, söz konusu organizasyonun Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği iddia edilmişti.

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