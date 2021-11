AK Partili Mehmet Özhaseki: CHP'nin stratejisi yalan ve iftira siyaseti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti iktidarının cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan hükümetlerden daha başarılı olduğunu belirtti.

Özhaseki, Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda, AK Parti'nin hem yerelde hem de genelde eser ve hizmet siyaseti güttüğünü söyledi.

Halkın gönlünü kazanarak iş yaptıklarını, bu sayede 20 yıldır iktidarda olduklarını dile getiren Özhaseki, "Hükümet noktasında cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükümetlerden başarılıyız. Ekonomide başarılıyız, iddiayla söylüyorum her zaman her yerde de tartışmaya varım. Ulaştırma, sağlık, milli savunma sanayiide, enerjide, aklınıza hangi alan geliyor her birinde çok şükür başarılıyız. Devrim niteliğinde işler yaptık." diye konuştu.

Yıllardır vesayet rejiminin Türkiye'de hakim olduğunu vurgulayan Özhaseki, AK Parti iktidarında ise vesayet rejimiyle etkin bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet rejiminin engellendiğini ifade eden Özhaseki, "Korkusuzluğumuzu, böyle kötülere boyun eğmeyeceğimizi bir kere daha ilan ettik. O vesayetçi yapı, bizim zamanımızda toprağa gömüldü ve inşallah bir daha da çıkamayacak." dedi.

Özhaseki, AK Parti iktidarında hem özgürlüklerin önünün açıldığını hem de ülkenin dört bir köşesine ayırım yapılmaksızın yatırım yapıldığını vurguladı.

Bunları yaparken çeşitli engellerle karşılaştıklarına değinen Özhaseki, Danıştay saldırısı, e-muhtıra, kapatma davası, gezi olayları, 17/25 Aralık olaylarını yaşadıklarını anlattı.

Bunların hepsinin temelinde hükümeti devirme operasyonu olduğunu vurgulayan Özhaseki, çukur eylemleriyle ise Türkiye'yi bölme hareketi başlatıldığını kaydetti.

Son olarak ise 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkenin felakete sürüklenmesinin istendiğini ifade eden Özhaseki, "Bunların hepsinin üstesinden gelmeyi bildik Allah'a hamdolsun, çok şükür. Bugünlerde yapılan operasyonların da çok kısa süre içerisinde sabun köpüğü gibi kaybolup gideceğine inanan bir insanım. Yeter ki biz çalışalım, yeter ki birlik içerisinde olalım." ifadelerini kullandı.

"Sosyal ve hizmet belediyeciliğini önemsedik"

Özhaseki, AK Parti olarak yerel seçimlerde her seferinde birinci parti çıktıklarını, şu anda 805 belediyenin AK kadroda yer aldığını söyledi.

1994 yerel seçimlerini milat olarak gördüğünü dile getiren Özhaseki, 1994 öncesi ideolojik belediyecilik anlayışının hakim olduğunu bildirdi.

Belediye yönetimlerinin hizmet düşünmediğini, İstanbul'da günlerce su sıkıntısı yaşandığını, çöplerin sokaklarda biriktiğini anlatan Özhaseki, yolsuzlukların da halt safhada olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmasıyla kentin çehresinin değiştiğini aktaran Özhaseki, Anadolu'nun her köşesinde AK kadroların hizmete gelmesiyle de şehirlerde dev projelerin hayata geçmeye başladığına dikkati çekti.

Özhaseki, mazeret üretmediklerini, kimseyi birbirinden ayırmadıklarını, gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı, bizimle sosyal yardımlar, kurumlaştı. Hem sosyal hem hizmet belediyecilik ivme kazandı. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle de büyük yatırımlar yapmaya başladık. 30 yıl önceki Antalya'yı biliyorum, en az 2 dönem bile Menderes beyin yaptığı projeler ortada. Şimdikiler zekatını bile yapamıyor. Türkiye'nin her yerinde Allah'a hamdolsun güzel işler yaptık. Marka şehirler dediğimiz kavram ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız da bütün projelerimizin arkasında durdu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstünde durduğu önemli bir konunun da gönül belediyeciliği olduğuna değinen Özhaseki, insanları tepeden bakan değil, gönüllerini, dualarını alarak iş yapmanın daha önemli olduğunu vurguladı.

"CHP'nin stratejisi yalan ve iftira siyaseti"

Özhaseki, ana muhalefet partisi CHP'nin yalan ve iftira siyaseti yaptığını ifade etti.

FETÖ'nün birçok insanı mağdur ettiğini, ocakları söndürdüğünü, insanları çocuğunun çoluğunun yüzüne bakamaz hale getirdiğini aktaran Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlardan biri de Deniz Baykal. Yerine kimi getirdiler, Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu ile parti rota değiştirdi. İki temel stratejileri var, birisi yalana dayalı algı operasyonu. Tüm dünyaları yalan ve iftira siyaseti. Neredeyse Kılıçdaroğlu göreve geleli 10 yıl olmuştur, haftada bir yalan söylese yılda 50, 10 yılda 500 yalan eder. Bir tanesini doğru olduğunu ispatla. Yok öyle bir durum. Muharrem İnce bile bunlardan ayrılırken 'Tüm dünyaları yalan.' diyordu. Olmayanı olmuş gibi gösteriyorlar, iki yüzlülük, riyakarlık, CHP'nin temel siyaseti bunun üzerine dayalı. İkinci yaptıkları şey ise Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, herkes bunun için kol kola girmeye hazır."

Bunun için CHP'nin İYİ Parti ve HDP ile yan yana durduğunu belirten Özhaseki, muhalefetten medeniyet inşa olmayacağını kaydetti.

Özhaseki, seçim öncesi genel başkanları da dahil hiçbir emekçinin hakkını yemeyecekleri yönünde açıklama yapan belediyelerde, bugün insanlara zulmedildiğini dile getirdi.

Sadece İstanbul'da 12 bin kişinin işten atıldığını, yerine ise 45 bin kişi alındığını anlatan Özhaseki, "Seçim günü hesap günü. Bunların çalışmaya, iş yapmaya niyetleri yok, Türkiye'de yapılan büyük işlere de karşı çıkıyorlar." dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK kadrolu belediyelerin halka hizmet noktasında birbirleriyle yarıştıklarını, devrim niteliğinde yatırımları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de önemli çalışmalara imza attıklarını, yatırımlarla ilçenin çehresini değiştirdiklerini söyledi.

18 ilden belediye başkanının katıldığı toplantı, yarın sona erecek.