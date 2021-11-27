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Konya'da yalnız yaşıyordu! Konteynere giren şok oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Konya'da yalnız yaşıyordu! Konteynere giren şok oldu

KONYA’nın Ereğli ilçesinde Mustafa Çöl (50), yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

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Ereğli ilçesi Cami Kebir Mahallesi’nde hurdacılık yapan Mustafa Çöl, arkadaşları tarafından yalnız yaşadığı konteynerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Çöl’ün öldüğünü belirledi. Çöl’ün cansız bedeni, polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Çöl’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle tespit edilecek.

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