BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  SAĞLIK

Covid-19 olmuştu! Gümüşhane'de 9 aylık hamile kadından kahreden haber geldi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Covid-19 olmuştu! Gümüşhane'de 9 aylık hamile kadından kahreden haber geldi

GÜMÜŞHANE'de koronavirüs tedavisi gören 9 aylık hamile Vahide Bozer Yaman (25), bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitirdi. Memur olan Yaman’ın hamile olduğu için aşı yaptırmadığı belirtildi.

Abone ol

Gümüşhane SGK İl Müdürlüğü'nde çalışan Vahide Bozer Yaman, geçen haftalarda doğum iznine ayrılıp Adana’ya gitti. 2 hafta önce burada rahatsızlanan ve hastaneye başvuran Yaman’ın, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Yaman, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı.

Tedaviye cevap vermeyen Yaman’ın karnındaki erkek bebeği sezaryenle alındı. Sezaryenin ardından entübe edilen Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilen Yaman’ın, hamileliği nedeniyle aşı yaptırmadığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Batıdaki kriterler gibi görmemiz gerek...
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Batıdaki kriterler gibi görmemiz gerek...
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Antalya'da 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı! Meğer isteği...
Antalya'da 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı! Meğer isteği...
İslam Memiş'ten dengeleri altüst edecek açıklama! "Gram altın 585-590 seviyesine gerileyecek"
İslam Memiş'ten dengeleri altüst edecek açıklama! "Gram altın 585-590 seviyesine gerileyecek"
Kemal Kılıçdaroğlu uçak pozuyla Twitter'da alay konusu oldu! Fotoğraftaki detaya dikkat
Kemal Kılıçdaroğlu uçak pozuyla Twitter'da alay konusu oldu! Fotoğraftaki detaya dikkat
Lodos tezgahları vurdu! Balık fiyatları cepleri yaktı
Lodos tezgahları vurdu! Balık fiyatları cepleri yaktı
Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eski sözleriyle vurdu: 2009'dan 1970'lere
Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eski sözleriyle vurdu: 2009'dan 1970'lere
FT Antalyaspor: 3 - A.Alanyaspor: 0 (Maç sonuçu)
FT Antalyaspor: 3 - A.Alanyaspor: 0 (Maç sonuçu)
Bakan Kasapoğlu'ndan Kahramanmaraş'a stadyum müjdesi: Hayırlı olsun
Bakan Kasapoğlu'ndan Kahramanmaraş'a stadyum müjdesi: Hayırlı olsun
Ticaret Bakanlığı'na dansözlü iftira! Bakanlıktan iddialara açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı'na dansözlü iftira! Bakanlıktan iddialara açıklama geldi