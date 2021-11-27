BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elazığ'da gören telefona sarıldı: İlk defa karşılaştım, korkan oluyor

Elazığ'da gören telefona sarıldı: İlk defa karşılaştım, korkan oluyor

Karadeniz’de balıkçılar tarafından yakalanan ve Elazığ’da bir balıkçıda sergilenen 144 kiloluk sezonun ilk dev orkinosunu görenler fotoğraf çekmek için sıraya girdi.

Abone ol

Samsun’da balıkçılar tarafından yakalanan dev orkinos balığı, Elazığ'da bir balıkçıda sergilendi. 180 santimetre uzunluğunda ve 144 kilo ağırlığındaki dev orkinos yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu. Orkinosun kilosunun 70 liradan satışa çıkarılacağı belirtilirken vatandaşlar da balıkla sırayla fotoğraf çekti.

Balığın bugüne kadar Elazığ’a gelen en büyük orkinos balıklardan biri olduğunu aktaran balıkçı Ramazan Erdoğan, "Bu orkinos balığı Samsun’da yakalandı 144 kilogram, 180 boyunda olan bu balık 10-11 yaşında bir balık. Şuana kadar Elazığ’a gelen en büyük orkinos balıklarından biri. Genellikle yağmurlu havalarda çıkıyor. Yarın et halinde, kilo şeklinde satılacak. Kilosu yaklaşık 70 lira civarında olur. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz zaten sipariş aldık, yarın muhtemelen bitecek" dedi.



"Korkan oluyor, fotoğraf çeken var"
22 yaşındaki balıkçı Ümit Ayvalı da ilk kez böyle bir balık gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır balık işiyle uğraşıyorum. Ülke ve şehir olarak bu tür balıkları çok nadir görüyoruz. Böyle balıkların gelmesi için toplum olarak da bilinçlenmemiz gerekiyor. Küresel ısınmaya karşı savaş açmamız lazım. Biz gördük bizden sonraki nesillerin bu balıkları görsün. Bu tür balıkları çok nadir gördüğü için vatandaşların ilgisi de çok oluyor. Vatandaşlardan korkan oluyor, fotoğraf çeken var ve yoğun ilgi var” diye konuştu. Vatandaşlardan Süheyla Türker ise "Elazığ’da kendi memleketimde böyle bir balıkla ilk defa karşılaştım, beni mutlu etti. Fotoğraf çektim. Buradaki arkadaşlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Medya okuryazarlığı uygulamalarını önemsiyoruz
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Medya okuryazarlığı uygulamalarını önemsiyoruz
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Siyasal casusluktan gözaltına alınan DEVA Partili Metin Gürcan'ın sorgusu sürüyor
Siyasal casusluktan gözaltına alınan DEVA Partili Metin Gürcan'ın sorgusu sürüyor
Bakan Derya Yanık'tan Başak Cengiz cinayeti açıklaması
Bakan Derya Yanık'tan Başak Cengiz cinayeti açıklaması
Konya'da yalnız yaşıyordu! Konteynere giren şok oldu
Konya'da yalnız yaşıyordu! Konteynere giren şok oldu
Covid-19 olmuştu! Gümüşhane'de 9 aylık hamile kadından kahreden haber geldi
Covid-19 olmuştu! Gümüşhane'de 9 aylık hamile kadından kahreden haber geldi
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Batıdaki kriterler gibi görmemiz gerek...
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Batıdaki kriterler gibi görmemiz gerek...
Antalya'da 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı! Meğer isteği...
Antalya'da 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı! Meğer isteği...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da İkili anlaşmalar imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da İkili anlaşmalar imzalandı
İslam Memiş'ten dengeleri altüst edecek açıklama! "Gram altın 585-590 seviyesine gerileyecek"
İslam Memiş'ten dengeleri altüst edecek açıklama! "Gram altın 585-590 seviyesine gerileyecek"