BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  GÜNCEL

AFAD: Bosna Hersek'te sele kapılan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
AFAD: Bosna Hersek'te sele kapılan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te sele kapılarak kaybolan Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. 

Abone ol

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'te yaşanan aşırı yağışlar sonucunda sele kapılıp kaybolan ve ekiplerimizin de arama çalışmalarına katıldığı vatandaşımızın ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Covid-19 olmuştu! Gümüşhane'de 9 aylık hamile kadından kahreden haber geldi
Covid-19 olmuştu! Gümüşhane'de 9 aylık hamile kadından kahreden haber geldi
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Batıdaki kriterler gibi görmemiz gerek...
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Batıdaki kriterler gibi görmemiz gerek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da İkili anlaşmalar imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da İkili anlaşmalar imzalandı
İslam Memiş'ten dengeleri altüst edecek açıklama! "Gram altın 585-590 seviyesine gerileyecek"
İslam Memiş'ten dengeleri altüst edecek açıklama! "Gram altın 585-590 seviyesine gerileyecek"
AK Partili Mehmet Özhaseki: CHP'nin stratejisi yalan ve iftira siyaseti
AK Partili Mehmet Özhaseki: CHP'nin stratejisi yalan ve iftira siyaseti
Lodos tezgahları vurdu! Balık fiyatları cepleri yaktı
Lodos tezgahları vurdu! Balık fiyatları cepleri yaktı
Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eski sözleriyle vurdu: 2009'dan 1970'lere
Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eski sözleriyle vurdu: 2009'dan 1970'lere
FT Antalyaspor: 3 - A.Alanyaspor: 0 (Maç sonuçu)
FT Antalyaspor: 3 - A.Alanyaspor: 0 (Maç sonuçu)
Bakan Kasapoğlu'ndan Kahramanmaraş'a stadyum müjdesi: Hayırlı olsun
Bakan Kasapoğlu'ndan Kahramanmaraş'a stadyum müjdesi: Hayırlı olsun