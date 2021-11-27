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Zonguldak'tan acı haber! Koronavirüsü yenen Betül pıhtı atması sonucu öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'tan acı haber! Koronavirüsü yenen Betül pıhtı atması sonucu öldü

 ZONGULDAK'ta çocuk gelişim uzmanı 7 aylık hamile Betül Kıraç Gürler (28), koronavirüsü yendikten sonra beyne giden damarında pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Gürler’in sezaryenle dünyaya gelen bebeği Ali Enver tedaviye alındı.

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İstanbul’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görevli çocuk gelişim uzmanı Betül Kıraç Gürler, Zonguldak’ta yaşayan ailesini ziyarete geldi. Gürler, bu sırada koronavirüse yakalandı. Koronavirüsü yenen Betül Kıraç Gürler, beynine giden damarlardan birinde pıhtı atması sonucu rahatsızlandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Betül Kıraç Gürler’in 7 aylık bebeği sezaryenle alındı. Ali Enver adı verilen bebek hastanede tedaviye alındı, annesi ise dün gece yaşamını yitirdi.

Muhammed Gürler ile evli ve 1 çocuğu daha bulunan Betül Kıraç Gürler'in cenazesi, sabah saatlerinde İnağzı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

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