Beşiktaş evinde Giresunspor'a farklı yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Abone ol

Beşiktaş ile Giresunspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Giresunspor 4-0 kazandı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Diabate, 55. dakikada Balde, 64. dakikada Serginho ve 90. dakikada Champness kaydetti.

Ligde oynadığı son 4 maçı da kaybeden Beşiktaş, bu sonuçla 20 puanda kaldı. Giresunspor ise puanını 16'ya çıkardı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Giresunspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.