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Rizespor, Kayserispor'u tek golle geçti

Rizespor, Kayserispor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor, evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki bu sezon 3. galibiyetini aldı.

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Süper Lig'in 14. haftasında son sırada bulunan Rizespor, evinde Kayserispor'u ağırladı.

Maça etkili başlayan Karadeniz ekibi, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. İki takım da istekli bir oyun sergilese de ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle devre arasına gidildi.

RİZE GALİBİYETİ TEK GOLLE ALDI
İkinci yarıda da iki takım rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

48. dakikada sahneye çıkan Selim Ay, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Rizespor 3 puanı tek golle aldı.

Bu galbiyetle Karadeniz ekibi puanını 10'a yükseltti.

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