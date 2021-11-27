Türkiye 27 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 358 bin 274 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 120 milyon 058 bin 425'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Kasım 2021 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 274 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 103 oldu.

Bakan Koca'dan Nu varyantı açıklaması

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır" dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 81,08 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,52 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,08 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 58 bin 425'e yükseldi.

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ