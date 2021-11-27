Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul'da kuvvetli lodos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli lodos beklendiği yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde rüzgârın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." denildi.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için "sarı" koduyla uyarıda bulurken "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden ise rüzgarın pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı. Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği de Meteroloji'nin değerlendirmesini paylaşarak, "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.