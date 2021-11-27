BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul'da kuvvetli lodos

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul'da kuvvetli lodos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli lodos beklendiği yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde rüzgârın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." denildi.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için "sarı" koduyla uyarıda bulurken "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden ise rüzgarın pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı. Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin  beklendiği kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği de Meteroloji'nin değerlendirmesini paylaşarak, "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Giresunspor maçı (CANLI YAYIN)
Beşiktaş Giresunspor maçı (CANLI YAYIN)
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Rizespor, Kayserispor'u tek golle geçti
Rizespor, Kayserispor'u tek golle geçti
Zonguldak'tan acı haber! Koronavirüsü yenen Betül pıhtı atması sonucu öldü
Zonguldak'tan acı haber! Koronavirüsü yenen Betül pıhtı atması sonucu öldü
Elazığ'da gören telefona sarıldı: İlk defa karşılaştım, korkan oluyor
Elazığ'da gören telefona sarıldı: İlk defa karşılaştım, korkan oluyor
Siyasal casusluktan gözaltına alınan DEVA Partili Metin Gürcan'ın sorgusu sürüyor
Siyasal casusluktan gözaltına alınan DEVA Partili Metin Gürcan'ın sorgusu sürüyor
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba HDP'ye seslendi: Neden bizden kaçıyorlar
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba HDP'ye seslendi: Neden bizden kaçıyorlar
Bakan Derya Yanık'tan Başak Cengiz cinayeti açıklaması
Bakan Derya Yanık'tan Başak Cengiz cinayeti açıklaması
Konya'da yalnız yaşıyordu! Konteynere giren şok oldu
Konya'da yalnız yaşıyordu! Konteynere giren şok oldu
AFAD: Bosna Hersek'te sele kapılan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı
AFAD: Bosna Hersek'te sele kapılan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı