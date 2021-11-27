Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi!

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz hakkında açıklama yaptı. Fransız hoca, milli futbolcumuzdan övgüyle bahsederken "Antrenman sonrası çalışmalarını izlemeye bayılıyorum. Çevikliğini ve gol yeteneklerini bulmak için tüm isteğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Son haftalarda Lille'deki performansı Fransız medyası ve taraftarlar tarafından eleştirilen Burak Yılmaz için hocası Jocelyn Gourvennec övgü dolu açıklamalarda bulundu.

"Verimliliği her geçen maç artıyor"

Sporx'te yer alan habere göre; Gourvennec, "Burak Yılmaz, son dönemde gösterdiği performansla ve aldığımız Şampiyonlar Ligi galibiyeti nedeniyle mutlu. İyi performans sergiliyor. Verimliliği her geçen maç artıyor" dedi.

"Bir golfçü gibi sürekli şutu üzerinde çalışır"

"Burak Yılmaz, her antrenman sonrası ekstra çalışıyor." diyerek sözlerini sürdüren Gourvennec, "Çok fazla ekstra çalışması var. Antrenmanlardan sonra rutinlerini tekrarlar. Bir golfçü gibi sürekli şutu üzerinde çalışır. Aynı yerden aynı şutu tekrar tekrar mükemmelleştirene kadar atar. Antrenman sonrası çalışmalarını izlemeye bayılıyorum. Çevikliğini ve gol yeteneklerini bulmak için tüm isteğini gösteriyor. Gol atamadığı bir dönemde bir golcü için hayal kırıklığı yaşaması mantıklı ama o eski performansını yakalamak için elinden gelen her şeyi yapıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.