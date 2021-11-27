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Beşiktaş - Giresunspor maçında Mert Günok için talihsiz anlar

Beşiktaş - Giresunspor maçında Mert Günok için talihsiz anlar

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok'un hatası sonrası 2. gol gelirken, tecrübeli kaleci son golde de talihsiz bir an yaşadı.

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Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ilk devresi 1-0 konuk ekip Giresunspor'un üstünlüğü ile geçilirken Necip Uysal'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi mücadele etmek zorunda kalan Beşiktaş, Mert Günok'un hatasında ikinci golü kalesinde gördü.

10 kişiyle Giresunspor kalesinde gol arayan siyah beyazlılar, Mert'in büyük hatasında 2-0 geriye düştü.

Müsabakanın 55. dakikasında Giresunsporlu savunmacı Perez, Beşiktaş kalesine doğru uzun bir top gönderirken kalesini terk eden Mert Günok, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ıskaladı. 

Topu takip eden Ibrahima Balde ise Mert'in ıskaladığı topu boş kaleye göndererek skoru 2-0 yaptı.

Mert Günok, yediği hatalı golün ardından büyük üzüntü yaşadı.

Son dakikalarda talihsiz an

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise Giresunspor hızlı hücuma çıktığı esnada Mert Günok yerde kaldı ve sakatlık yaşadı. Konuk ekip 4. golü bulurken Mert Günok oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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