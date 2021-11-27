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Van'da deprem oldu! İki kere sallandı

Van'da deprem oldu! İki kere sallandı

Van'ın Tuşba ilçesinde, 11 dakika arayla 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre ilçelerden hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 22: 20 ile 22: 31'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Birinci deprem yerin 15.75 kilometre, ikinci deprem ise 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelirken, depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

KANDİLLİ DEPREMİ 3.5 AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Tuşba ilçesi olan depremin büyüklüğünün 3.5 olduğunu bildirdi.

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