BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  MAGAZİN

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.

64 yaşındaki Ünlü Şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının menajeri Haluk Şentürk'ün de Zerrin Özer'e ulaşamayıp hastaneye gittiği öğrenildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI

Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zerrin Özer’in günlük kullandığı antidepresan ilacından 15 adet kullanarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada saat 17.00 sıralarında 64 yaşındaki ünlü Şarkıcı Zerrin Özer’in intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Özer’in hastanede tedavi altına alındığı olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığı öğrenildi. Öte yandan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Valiliği'nden şiddet uyguladığı iddia edilen polislere ilişkin açıklama
İzmir Valiliği'nden şiddet uyguladığı iddia edilen polislere ilişkin açıklama
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Beşiktaş'ta tribünler Sergen Yalçın'a "Hesap ver" dedi
Beşiktaş'ta tribünler Sergen Yalçın'a "Hesap ver" dedi
Sezer Öztürk yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Sezer Öztürk yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Türkiye 27 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 27 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi!
Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi!
İngiltere duyurdu: 2 Omicron vakası tespit edildi
İngiltere duyurdu: 2 Omicron vakası tespit edildi
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul'da kuvvetli lodos
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul'da kuvvetli lodos
Beşiktaş evinde Giresunspor'a farklı yenildi
Beşiktaş evinde Giresunspor'a farklı yenildi
Rizespor, Kayserispor'u tek golle geçti
Rizespor, Kayserispor'u tek golle geçti