Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.
64 yaşındaki Ünlü Şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının menajeri Haluk Şentürk'ün de Zerrin Özer'e ulaşamayıp hastaneye gittiği öğrenildi.
İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI
Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zerrin Özer’in günlük kullandığı antidepresan ilacından 15 adet kullanarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada saat 17.00 sıralarında 64 yaşındaki ünlü Şarkıcı Zerrin Özer’in intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Özer’in hastanede tedavi altına alındığı olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığı öğrenildi. Öte yandan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.