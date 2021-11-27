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İzmir Valiliği'nden şiddet uyguladığı iddia edilen polislere ilişkin açıklama

İzmir'de kimlik kontrolü yapan polis memurlarıyla vatandaş arasında çıkan kavga sonucunda Valilikten yapılan açıklamaya göre, orantısız güç uygulayan polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

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Geçen çarşamba günü saat 15.30 sıralarında, İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Şerife Bacı Meslek Lisesi karşısında meydana gelen olayda, polis ekipleri okul önü ve çevresinde şüpheli vatandaşlara yönelik kontrol başlattı.

Bu sırada bir vatandaşla polis arasında, kimlik kontrolü yapılması nedeniyle gerginlik yaşandı. Ardından olay, büyüyerek arbedeye dönüştü. O anlar, bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı
Görüntülerde polis ile vatandaş arasında itiş- kakış, sonrasında ise tekme ve yumruklu kavga yer aldı. Kavgada, vatandaşın yanındaki yakını olan ve annesi olduğu iddia edilen bir kadın da darbedildi.

Tepki toplayan olay incelemeye alındı
Öte yandan, olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepkiye neden oldu. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir Valiliği 'orantısız güç' dedi
Konuyla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, polislerin orantısız güç kullandığı belirtildi.

Polis memuru görevinden uzaklaştırıldı
Ayrıca, 1 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılırken, 1 polis de görevden uzaklaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklama
İzmir Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Okul çevresinde öğrencilerimizin güvenliği için denetim ve kontrol yapan polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşımızın polise mukavemet edip, bir polisimizi darp etmiştir. Polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır."

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