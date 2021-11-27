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Bakan Koca'dan Meral Akşener'in "Şimdi de siz mi çıktınız?" sözlerine cevap

Bakan Koca'dan Meral Akşener'in "Şimdi de siz mi çıktınız?" sözlerine cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti lideri Akşener'in Avrupa'dan gelen Kovid-19 hastalarının Türkiye'de tedavi edilmesini eleştirmesine yanıt verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Sayın Erdoğan’ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız?" sorusuna Twitter'dan cevap verdi.

"Alman sağlık bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı"
Avrupa'dan gelen koronavirüs hastalarının Türkiye'de tedavi edileceğini söyleyen Akşener'in sorusuna resmi Twitter hesabından cevap veren Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Meral Akşener, Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."

"Sorumluluk almaya hazırız"
Bakan Koca bir diğer paylaşımında ise, "3,5 Milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 Milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72.159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"Şimdi de siz mi çıktınız?"
İYİ Parti lideri Akşener Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge'ın paylaşımını alıntılayarak Koca'yı da gönderiye etiketlemiş ve şu ifadeleri paylaşmıştı:

"Sayın Bakan @drfahrettinkoca
Sayın Erdoğan’ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa’nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!"

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