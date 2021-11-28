BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  SAĞLIK

Güney Afrika'dan ilginç 'Nu varyantı' açıklaması

Güney Afrika'dan ilginç 'Nu varyantı' açıklaması

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika’nın Covid-19’un yeni mutasyonunu erken tespit ettiği için alkışlanmak yerine cezalandırıldığı ifade edildi.

Abone ol

Güney Afrika’da Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un tespit edilmesinin ardından birçok ülke yeni mutasyonunun kendi topraklarında yayılması önlemek amacıyla başta Güney Afrika olmak üzere bir çok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulamaya karar verdi.

Uygulanan seyahat kısıtlamalarının ardından açıklama yapan Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, uygulanan seyahat kısıtlamalarını eleştirerek, söz konusu kısıtlamaların ve yasakların gelişmiş genomik dizilimleri ve yeni mutasyonları daha hızlı tespit etme yeteneği nedeniyle Güney Afrika'yı cezalandırmaya benzediğini açıkladı.

"Mükemmel bilim alkışlanmalı ve cezalandırılmamalı" ifadelerini kullanan Bakanlık, dünyanın başka yerlerinde yeni mutasyonların keşfedildiğini ve verilen reaksiyonun tamamen farklı olduğunu vurguladı.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Omicron mutasyonu şu ana kadar Güney Afrika, Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail, Hong Kong, Almanya, İtalya’da tespit edilirken, Çekya’da ise 1 şüpheli vaka olduğu ifade edildi.

Güney Afrika'dan Hollanda'ya giden 61 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Güney Afrika'dan iki uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen yaklaşık 600 yolcunun teste tabi tutulduğu ve 61 yolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Schiphol Havalimanı'na gelen ve test sonucu pozitif sonuçlanan yolcuların otelde karantinaya alınacağı aktarılmış, "Vakaların, Omicron olarak adlandırılan yeni mutasyon türü olup olmadığını araştırıyoruz" denilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Van'da deprem oldu! İki kere sallandı
Van'da deprem oldu! İki kere sallandı
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bakan Koca'dan Meral Akşener'in "Şimdi de siz mi çıktınız?" sözlerine cevap
Bakan Koca'dan Meral Akşener'in "Şimdi de siz mi çıktınız?" sözlerine cevap
İzmir Valiliği'nden şiddet uyguladığı iddia edilen polislere ilişkin açıklama
İzmir Valiliği'nden şiddet uyguladığı iddia edilen polislere ilişkin açıklama
Beşiktaş'ta tribünler Sergen Yalçın'a "Hesap ver" dedi
Beşiktaş'ta tribünler Sergen Yalçın'a "Hesap ver" dedi
Sezer Öztürk yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Sezer Öztürk yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Türkiye 27 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 27 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı
Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı
Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi!
Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi!
İngiltere duyurdu: 2 Omicron vakası tespit edildi
İngiltere duyurdu: 2 Omicron vakası tespit edildi