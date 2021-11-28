BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  GÜNCEL

Mardin'de terör operasyonu! 45 şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Mardin'de terör operasyonu! 45 şüpheli gözaltına alındı

MARDİN’de, PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği ve iş birliği faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilenlere yönelik operasyonda, 45 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi; muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla terörle mücadele, istihbarat ve özel harekat şube müdürlükleri ekiplerince birçok adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği ve iş birliği faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 45 şüpheli, gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tüfek ile tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde şüphelilerin işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Zerrin Özer eşleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir? Zerrin Özer evlilikleri
Zerrin Özer eşleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir? Zerrin Özer evlilikleri
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Hakkari Valiliği duyurdu! 15 gün süreyle yasaklandı
Hakkari Valiliği duyurdu! 15 gün süreyle yasaklandı
İsrail yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı
İsrail yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı
Zerrin Özer kaç yaşında aslen nereli kaç kere evlendi?
Zerrin Özer kaç yaşında aslen nereli kaç kere evlendi?
Metro saldırganı Emrah Yılmaz ailesine kabusu yaşatmış! Tehditler savurup annesini rehin almış
Metro saldırganı Emrah Yılmaz ailesine kabusu yaşatmış! Tehditler savurup annesini rehin almış
Zerrin Özer intihar mı etti Zerrin Özer'e ne oldu son durum bilgisi geldi
Zerrin Özer intihar mı etti Zerrin Özer'e ne oldu son durum bilgisi geldi
Abdullah Gül harekete geçti! Ahmet Davutoğlu 'Abdullah Gül ile görüştük' dedi
Abdullah Gül harekete geçti! Ahmet Davutoğlu 'Abdullah Gül ile görüştük' dedi
Çiçek Pasajı'nda kadını rehin alan şüpheli tutuklandı
Çiçek Pasajı'nda kadını rehin alan şüpheli tutuklandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var