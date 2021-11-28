Zerrin Özer kaç yaşında aslen nereli kaç kere evlendi?

Sevilen şarkıcı Zerrin Özer akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı son sağlık durumu merak konusu oldu. Birkaç gün önce köpeği Hurma'yı kaybeden Zerrin Özer'in bu acıya dayanamayıp intihar ettiği iddia edildi. Fakat Zerrin Özer'in ilaçtan rahatsızlandığı ortaya çıktı. Peki Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında, kaç kere evlendi ve çocuğu var mı?

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Bir döneme damga vurmuş birçok şarkının sahibi olan Zerrin Özer akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Birkaç gün önce köpeği Hurma'nın ölüm haberini duyuran Zerrin Özer'in ilaç içerek intihar etmeye çalıştığı iddia edildi. Fakat işin aslı sonradan ortaya çıktı. Zerrin Özer, kullandığı sakinleştirici ilaçlardan zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Peki kimdir Zerrin Özer, kaç yaşında, aslen nereli, ve kaç kere evlilik yaptı?

İntihar mı etti: Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Özer'in ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu konuşuluyor. Ünlü sanatçının midesinin yıkandığı belirtildi.

Sanatçının menajeri Haluk Şentürk de Zerrin Özer'e ulaşamadığını söylerek hastaneye gittiğini ifade etti. Şentürk, hastaneye vardıktan sonra yaptığı açıklamada 'intihar' iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

İlaç zehirlenmesi: Özer'in yakın çevresinden yapılan başka bir açıklamaya göre ise; Köpeğinin ölümü sonrası psikolojik atak geçirdiği ifade edildi. Özer'e köpeği ölünce sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.

Ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zerrin Özer kimdir: 4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in kız kardeşidir.

1957 doğumlu olan Zerrin Özer, 2021 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

Evlilikleri: 1991-1992 yılları arasında müzisyen Alper Önal ile, 2006-2008 yılları arasında Levent Süren ile, 2019-2020 yılları arasında Murat Akıncı ile evli kaldı.

Fenerbahçe taraftarıdır.

Zerrin Özer 1.67 metre boyunda, 72 kilo ve akrep burcudur.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @zerrinozerofficial kullanıcı adıyla yer almaktadır. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Çocuk yaşlardayken anne ve babasının ayrılığı Zerrin Özer'i derinden etkiledi.

Müziğe olan tutkusu, ABD'li şarkıcı Janis JoplinE olan hayranlığıyla gelişti. 1969 yılında ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye verdi. Zerrin Özer'i çok beğenen İsmet İnönü, "Aferin küçük kız, sende büyük iş var" dedi.

1975 yılında katıldığı TRT yarışmasında birinci oldu. Müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini aldı, ilk plağı olan 'Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında yayınlandı.

İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan 'Gönül' şarkısıyla büyük çıkış yakaladı. 1980 yılının en iyi 45'liği seçilen ikinci ve son çalışması 'Gönül / Yaman Olurum' ile Altın Plak Ödülü almaya hak kazandı.

1980 yılında ilk stüdyo albümü 'Seni Seviyorum' adıyla piyasaya çıktı. 1981 yılında 'Ve Zerrin Özer' albümüyle arabeske yöneldi, bu yöneliş eserlerine olan ilgiyi artırdı.

İlk yurt dışı konserlerini 1982 yılında Türkiye'yi tanıtmak için Paris'te 'Binbir Gece' adıyla verdi, 1 yıl sonra Olympia'da bir resital için sahne aldı. Aynı yıl 'Gelecek Misin?' albümünü yayınladı.