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Rahatsız oldu! Bakan Derya Yanık'ın basın müşavirinden skandal yasak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rahatsız oldu! Bakan Derya Yanık'ın basın müşavirinden skandal yasak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Samsun Büyükşehir Belediyesinde verdiği özel röportajın haber yapılmasına kızan bakanlığın Basın Müşaviri Emre Enginertan, İhlas Haber Ajansını (İHA) basın toplantısına almayarak büyük bir skandala imza attı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakan Yanık burada Samsun Büyükşehir Belediyesine ait SBBTV’ye özel açıklamalarda bulundu. Belediyenin basın birimi ise bu açıklamaları kendi internet sitelerinde paylaştı. Kamuoyunu ilgilendiren bu paylaşımlar İhlas Haber Ajansı tarafından da "Bakan Yanık’tan Başak Cengiz cinayetiyle ilgili açıklama" başlığıyla haberleştirildi. Bakan Yanık’ın verdiği bilgileri içeren, herhangi bir hata ve yanlış bulunmayan haber, basın müşavirini rahatsız etti.

Bakan Yanık’ın akşam saatlerinde yaptığı huzurevi ziyareti ve basın toplantısına İHA Samsun Bölge Müdürlüğü muhabirleri, Basın Müşaviri Enginertan’ın talimatıyla alınmadı. Diğer medya kuruluşlarına uygulanmayan bu ambargo, ‘belediye basın biriminin yaptığı röportajı geçtiği' gerekçesiyle İHA’ya uygulandı.



Muhabirlerin yaşanan skandalı anlatmasıyla durumun farkına vardı
Bakan Danışmanı Enginertan’ın keyfiyetle uyguladığı bu ambargodan Bakan Yanık’ı haberdar etmediği öğrenildi. Dakikalarca dışarıda bekleyen İHA muhabirleri ziyaret sonunda Bakan Yanık’a mikrofon uzattı. Bakan Yanık, muhabirlerin yaşanan skandalı anlatmasıyla durumun farkına vardı. Yanık, konuyu bilmediğini söylerken Basın Müşaviri Enginertan’ın engellemesiyle muhabirler alandan uzaklaştırıldı.

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