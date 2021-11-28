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Sitare Akbaş aslen nereli kaç yaşında oynadığı diziler? Sitare ne demek anlamı

Sitare Akbaş aslen nereli kaç yaşında oynadığı diziler? Sitare ne demek anlamı

TV8 ekranlarında gerçek hayat hikayelerinden oluşan dizi Kırmızı Oda'ya son olarak Dara karakteri ile Sitare Akbaş katıldı. Çiçek Taksi, Dila Hanım gibi dizilerde rol alan Sitare Akbaş'ın hayatı merak konusu oldu. Sitare Akbaş bir süredir şarkıcı Murat Dalkılıç ile sevgili.

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Kırmızı Oda dizisi yeni sezon oyuncuları arasına birbirinden ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Kırmızı Oda’nın son bölümünde Dara karakteri kadroya dahil oldu. Dara’nın sevgilisinin ismi ise Sare. Peki, Kırmızı Oda Sare kimdir? İşte karaktere hayat veren Sitare Akbaş hakkında bilgiler

Kırmızı Oda dizisindeki Sare karakteri merak ediliyor. Diziye dahil olan Sitare Akbaş Sare karakterini canlandırıyor. Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Ramo gibi dizilerde rol alan Sitare Akbaş, Murat Dalkılıç ile beraberdir.

Sitare Akbaş kimdir: Asıl adı Makbule Sitare Akbaş olan genç oyuncu, 6 Ekim 1988 doğumlu. Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile atmıştır. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne? (2011), Dila Hanım (2012), Emanet (2014), Urfalıyam Ezelden (2014), Analar ve Anneler (2015) dizileriyle devam etmiş, son olarak baş rollerini Caner Cindoruk, Gizem Karaca gibi isimlerle paylaştığı İstanbul Sokakları (2016) dizisinde yer almıştır. Başarılı oyuncu genç yaştaki kariyerinde dört uzun metrajlı ve 2 kısa metrajlı filmde rol almıştır.

Sitare Akbaş, birkaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür. 2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırdı.Ünlü isim Murat Dalkılıç ile beraberdir.

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