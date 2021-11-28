Murat Dalkılıç kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir? Murat Dalkılıç ailesi

Sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç dün akşam kalp krizi geçirdi ve yoğun bakıma alındı. Babasının son durumu hakkında bilgi veren Murta Dalkılıç, normal odaya alındı babam aslan gibi dedi. pEKİ mURAT Dalkılıç'ın babası kimdir, kaç yaşında? Murat Dalkılıç kaç kardeş?

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Sevilen pop müzik sanatçısı Murat Dalkılıç'ın babası akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi ve yoğun bakıma alındı. Ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sedat Dalkılıç, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo uygulanan Dalkılıç, yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlanmasından sonra ise normal odaya alındı. Peki Murat Dalkılıç'ın babası kimdir, kaç yaşında?

Babam aslan gibi: Ünlü şarkıcı da babasıyla birlikte hastane odasında objektif karşısına geçti. Birlikte eğlendikleri anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Dalkılıç, babasının son sağlık durumunu da takipçilerine duyurdu.

Murat Dalkılıç, konuyla ilgili, "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederiz. Babam aslan gibi, çok şükür..." mesajını paylaştı.

Hastaneye koşmuştu: Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile Aydın'a gelmişti. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer tarafından karşılanan Dalkılıç, babasının doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'dan bilgi almıştı.

Murat Dalkılıç kimdir: 38 yaşındaki Murat Dalkılıç aslen İzmirli.

Murat Dalkılıç kimdir, Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir‘de doğmuştur. ilk ve orta öğretimini Kuşadası’nda tamamladı. O dönemde basketbolcu olmaya karar verdi. Bir yandan da müzik, resim ve basketbolun dışındaki diğer sosyal faaliyetleri de hobi olarak yapıyordu. 15 yaşında ilk müzik grubunu okulda kurdu ve grubun solistliğini üstlendi.

17 yaşında Kuşadası’nda daha lisedeyken profesyonel basketbolcu oldu. 1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karabarlarda gitar çalarak başlayan müzik kariyerine başladı.

2008 yılında ilk albümü “Kasaba”yı çıkardı. İlk olarak 2008 yılında Murat Boz ile düet yaptığı Kasaba şarkısıyla çıkışını gerçekleştirmiştir. Şarkı pek çok listede 1 numaraya yükselmiştir.

Piyano eğitimi de alan Murat Dalkılıç, İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Ardından 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – Televizyon bölümünde master eğitimi almaya başladı.

Uganda‘da inşaatı gerçekleştirilecek; içeriğinde okul, hastane, aşevi ve meslek okulu olacak yapı için, Kimse yok mu? derneği ve Samanyolu Haber televizyonu tarafından başlatılan hayır kampanyası çerçevesinde, “İnsanlık Ölmedi” isimli Samanyolu Haber TV’de Ağustos 2011′de yayınlanan programda sanatçı telefonla yardım toplamıştır. Gece boyu süren; Kayahan, Seda Sayan, Ümit Sayın, Erhan Güleryüz, Murat Kekilli, İbrahim Erkal, Vatan Şaşmaz, Tolgahan Sayışman ve Erhan Ufak vd. ünlülerle beraber Dalkılıç’ın da telefonla hayırseverlerle görüştüğü kampanyada yardım toplanmıştı