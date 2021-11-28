YemekSepeti hackerlere fidyeyi ödemeyince YemekSepeti kullanıcılarının kişisel verileri internete düştü

YemekSepeti'nin verilerini eline geçiren bilgisayar korsanları, fidye taleplerinin yerine getirilmediğini ifade ederek 20 bin kullanıcının adres ve telefon bilgilerini paylaştı.

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Daha önce siber saldırıya uğrayan YemekSepeti'nin verilerini eline geçiren bilgisayar korsanları, fidye taleplerinin yerine getirilmediğini ifade ederek 20 bin kullanıcının adres ve telefon bilgilerini paylaştı.

Korsanlar bugün paylaştıkları bir forum mesajında YemekSepeti'nin "olayı paylaşan gazetecilere açtığı davaları" gerekçe göstererek rastgele 20 bin kullanıcının verilerini yayınladıklarını duyurdu.

Forum mesajında korsanlar YemekSepeti'nden istedikleri parayı almadıkları takdirde daha fazla kişinin verilerinin sızdırılacağı söyledi.

Yayınlanan mesajda “20 bin rastgele YemekSepeti müşterisinin verilerini paylaşmaya karar verdik. Çünkü duyduk ki YemekSepeti bu sızıntıya dair Türk halkına Twitter hesabından paylaşım yapan bazı gazetecileri mahkemeye vermiş. Eğer YemekSepeti bunu yapmayı bırakıp bize bir teklifte bulunmazsa bir kaç ünlünün de arasında bulunduğu daha çok veriyi çok yakın zamanda paylaşacağız" denildi.

Öte yandan mesajda bazı "ünlü" kişilerin verileri sansürlü olarak verildi. 20 bin kişinin verileriyse çıplak haliyle servis edildi.

Daha önce tehdit etmişlerdi

Daha önce 30 milyon kullanıcının verilerinin sızdırıldığı ortaya çıkarken korsanların şirketin istifa eden patronu Nevzat Aydın'la pazarlıkları kamuoyuna yansımıştı.

Korsanlar fidye ödendiği takdirde verileri açıklamayacaklarını söylerken YemekSepeti'yse saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

Ayrıca, sürekli ağır sömürü koşullarıyla gündeme gelen YemekSepeti'nde örgütlenen yüzlerce işçinin Nakliyat-İş Sendikası'na üyeliğinin düşürülmesinin ardından işçiler boykot hazırlığına da başlamıştı.

Ay başında istifa ettiğini duyuran YemekSepeti patronu Nevzat Aydın, kendisini Jeff Bezos'la kıyaslayarak şirketinin "haksız karalamalara" maruz kaldığını, bundan sonra ailesine, kendisine daha fazla zaman ayırmak istediğini söylemişti. Aydın kendisini "hayır işlerine" vereceğini de belirtmişti.