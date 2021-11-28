İstanbul'da bakıcı fiyatları 20 bin liraya kadar çıktı! Eğitim, tecrübe fiyatları belirliyor

İSTANBUL'DA son dönemde çocuk bakıcısı bulmak zorlaştı. Bakıcıların maaşları pandemi ve döviz kurunun da etkisiyle son aylarda artarak 6-7 bin TL ile 20 bin TL aralığına yükseldi.

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Pandeminin etkisiyle çocuk veya bebek bakıcılığı daha çok yatılı olarak tercih edilmeye başlandı. Aileler, bakıcıların hastalık getirmesi korkusuyla kendi evlerinde kalmasını istiyor. Bakıcıların koronavirüs aşılarını da yaptırması gerekiyor. Haliyle bu durumda fiyatları yükseltiyor. Yabancı bakıcılar ise ülkelerine para gönderdikleri için maaşlarını dolar olarak almak istiyor. Artan döviz kuru da fiyatları yukarı çekiyor. Yine pandemi etkisiyle yapılamayan uçak seferleriyle birlikte Türkiye'de yabancı bakıcıların azalması da fiyatları yukarı yönde etkileyen unsurlardan biri oluyor.

Bin 200 dolara çıkan fiyatlar

Çocuk bakıcıları en çok Filipinler, Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarından tercih ediliyor. Türk bakıcılar ise fiyatlarının yüksek olması ve yatılı kalmamaları gibi nedenlerden tercih edilmiyor. Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarının maaşları 800-900 dolar bazı durumlarda da bin dolara kadar çıkabiliyor. Filipinlilerin maaşları ise 1000-1200 dolar arasında değişiyor. Bu fiyatlara ayrıca sigorta primleri de ekleniyor. Yatısız bakıcılar yani sabah gelip, akşam gidenlerin maaşları ise 5 ile 7 bin TL arasında değişiyor.

Eğitim, tecrübe fiyatları belirliyor

Bakıcılar ailelerin beklentilerine göre belirleniyor. Yaş sınırlaması genel olarak 25 ile 45 yaş arasında oluyor. Yabancı dil isteyen bir kesim var, sadece "çocuğa iyi ve sağlık baksın, sevgi dolu olsun" diyen ayrı bir kesim de var. Daha çok çocuk bakımında personelin eğitimli olması, çocuğa bir şeyler katabilmesi anlamında beklentiler var. Çocuk gelişimi okuyan personeller sadece çocukla ilgilenip, odasının düzeni, yemesi, içmesi ve anaokuluna hazırlama gibi detaylarla ilgileniyor. Sadece lise mezunu olup daha önce çocuk bakmış, referansı ve tecrübesi olan personellerde var. Ailenin beklentisi hangi yöndeyse ona göre seçiliyor. Pandemi dolayısıyla anaokuluna çocuğunu göndermek istemeyen aileler, anaokulu öğretmenini evde çalıştırmak istiyor. Eğer eğitimli bir bakıcı istiyorsanız daha yüksek bir fiyat var, 8 ile 15 bin TL'ye kadar yatılı personel var. Gündüzcü çok da az olsa fiyatları eğitim durumuna, referansına, tecrübesine göre değişiyor.

Filipinli bakıcılar tercih sebebi

Filipinli bakıcı alanında olmazsa olmaz şey İngilizce öğretmesi, çocuğa ikinci dil verilmesi ve yatılı çalışması. Sakin, yumuşak karakterli ve disiplinli insanlar oldukları için Filipinliler çocuklarla iletişimde uzun süreli çalışabiliyor. Bütün bu kriterlerde aileler için tercih sebebi oluyor.

Türkçe bilmeyen bakıcı detayı

Türk yatılı bakıcıların maaşları 15-20 bin liraları buluyor. Türk bakıcılar yüksek fiyatlı olduğu için çok tercih edilmiyor. Yatılı olarak bakıcılık yapan Türklerin sayısı da çok az. Ayrıca, yatılı Türk bakıcılar aile ile aynı dili konuştukları için özel hayat ihlali olarak görülüyor. Ev içerisinde yapılan özel konuşmaları, tartışmaları Türk bakıcılara aynı dili konuştukları için rahatlıkla anlayabiliyor. Bu durumda tercih edilmiyor. Yani aileler yabancıların Türkçe bilmedikleri için ev içinde yapılan özel konuşmaları anlamamalarını tercih ediyor.