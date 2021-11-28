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Alkol fiyatları 2021 güncel zamlı liste içkiler kaç para oldu?

Alkol fiyatları 2021 güncel zamlı liste içkiler kaç para oldu?

Alkole yüzde 5'lik yeni bir zam geldi, güncel alkol fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki 2021 yeni alkol zammı ile birlikte yeni güncel fiyat listesi ne kadar oldu. Bira,, rakı, viski, şarap kaç para oldu?

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Alkol fiyatları 2021 güncel kaç para oldu sorusu yeni yüzde 5'lik zammın ardından merak edildi. Alkol fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, alkole zam geldiğini duyurdu. Milyonlarca alkol kullanıcısı yeni alkol fiyatları ile karşılaşacak. Peki, alkole ne kadar zam geldi? İşte yeni alkol fiyatları...

Alkole yeni zam: Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, alkole zam geldiğini duyurdu.

Ekonomik kriz ve TL'deki sert değer kaybı üzerine art arda zamlar açıklanamaya başladı.

Öte yandan TTBP Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından alkollü içkilere gelen zamları paylaştı. Aybaş, "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadelerini kullandı.

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